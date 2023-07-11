"Третя світова" та інші вигадки: Медведєв вибухнув черговою маячнею через саміт НАТО у Вільнюсі

Заступник голови Радбезру РФ Дмитро Медведєв відреагував на підсумки першого дня саміту НАТО у Вільнюсі і заявив, що лідери Альянсу нібито виявилися "передбачуваними".

Про це він написав у своєму телеграмі.

За його словами, у РФ нібито знали, що ПДЧ для України скасують. А нашу державу Медведєв взагалі назвав "404", що означає помилку "не знайдено".

"Країну 404 у НАТО покликати. Але приймуть - невідомо коли і на яких умовах. Цілком імовірно - ніколи. І це те, що бояться сказати вголос реалісти в Альянсі", - заявив російський експрезидент.

Не обійшов увагою Медведєв і військову допомогу Україні від НАТО — заявив, що Захід "збожеволів" і знову намагався залякати "третьою світовою".

"Військову допомогу київському режиму збільшити. Усім, чим можливо: ракетами, касетними зарядами, літаками. Нічого іншого остаточно очманілий Захід придумати і не міг. Передбачуваність вищого рівня, до ідіотизму. За фактом - глухий кут. Третя світова все ближче", - написав Заступник голови Радбезру РФ.

Водночас він вкотре повторив, що так звана "спеціальна воєнна операція" РФ буде продовжена "з колишніми цілями". І одна з них - відмова "київського нацистського угруповання" від членства в НАТО.

"Отже, це угруповання доведеться ліквідувати (що можливо і необхідно)", - зухвало заявив Медведєв.

Він також стверджував, що Токмак на Запоріжжі нібито ЗСУ обстріляли касетними боєприпасами. Хоча нещодавно стало відомо лише про плани США надати Україні таку зброю.

"Значить, пора розчехляти наші арсенали цієї негуманної зброї", - написав Медведєв з відвертим бажанням приховати неодноразове застосування цих снарядів російською стороною.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це оголосили у США 7 липня. Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у країні щодо того, чи постачати Україні суперечливі боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.

Після цього військовий ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, що один такий снаряд завдає ворогові ураження, яке вп'ятеро перевищує один постріл САУ.

"Касетні боєприпаси будуть помічними на будь-якому напрямку. Це також один із факторів, який буде деморалізувати ворога", - сказав військовий.

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