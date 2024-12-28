Три атаки за 3 дні: проросійські хакери зламали сайти транспортної інфраструктури та МЗС Італії

На сайтах двох міланських аеропортів з'явилися повідомлення про "заслужену кібервідповідь" для "італійських русофобів".

Поліція Італії розпочала слідство за фактом кібератаки на інфраструктурні об'єкти, скоєної у суботу, 28 грудня.

Про це пише Deutsche Welle.

За інформацією видання, було зламано сайти двох міланських аеропортів Мальпенса та Лінате, а також інтернет-портали транспортних систем Туріна та Сієни. На зламаних сайтах аеропортів Мілана користувачі могли бачити повідомлення: "Італійські русофоби отримали заслужену кібервідповідь".

Відомо, що італійські сайти атакували кіберзлочинці з NoName057, які у своєму Telegram-каналі називають себе "найактивнішим проросійським хакерським угрупованням". Італійським програмістам знадобилося дві години, щоби відбити атаку.

В аеропортах повідомили, що були зламані лише зовнішні сайти, доступні всім користувачам Мережі. Внутрішні інформаційні системи, пов'язані з посадкою та вильотом рейсів, не постраждали.

Від дій зловмисників також постраждали сайти МЗС Італії та транспортної федерації Federtrasporto. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що це "вже третя атака хакерів за останні три дні". За його словами, "сьогоднішній напад, очевидно, має російське походження".

Міністр також повідомив, що за його розпорядженням у МЗС буде створено управління з кібербезпеки та штучного інтелекту. Крім цього, у всіх італійських дипломатичних представництвах посилять заходи безпеки.

Нагадаємо, в Україні 19 грудня відбулася наймасштабніша кібератака на державні реєстри за останній час – росіяни спробували порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Внаслідок атаки призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

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