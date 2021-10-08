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Три десятки людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирських потягів у Тунісі: відео

Три десятки людей постраждали внаслідок зіткнення пасажирських потягів у Тунісі: відео

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT)

Пасажирів госпіталізували до двох найближчих медзакладів.

У Тунісі в четвер, 7 жовтня, щонайменше 33 людини постраждали внаслідок зіткнення двох пасажирських потягів на станції  "Megrine Riadh".

Про це із посиланням на представника Туніської національної залізничної компанії (SNCFT) Хассена Міааді повідомляє TAP.

Зазначається, що інцидент стався близько 19:20 за місцевим часом. Пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували до двох найближчих медзакладів.

Інформація уточнюється, стежте за оновленнями на сайті ТСН.ua.

Раніше в американському штаті Монтана щонайменше троє людей загинули внаслідок аварії з пасажирським потягом залізничної компанії Amtrak. Поїзд із 147 пасажирами і 13 членами екіпажу зійшов з рейок і декілька вагонів перевернулися на бік.

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