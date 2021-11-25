Три десятки мігрантів загинули у найсмертоноснішій аварії в Ла-Манші: що відомо

Три десятки мігрантів загинули у найсмертоноснішій аварії в Ла-Манші: що відомо

Макрон закликав до екстреної зустрічі міністрів ЄС. "Франція не дозволить, щоб Ла-Манш перетворився на кладовище", - заявив він.

У Ла-Манші в середу, 24 листопада, затонуло судно з 34 мігрантами на борту, внаслідок чого загинула щонайменше 31 людина.

Про це повідомляє The Associated Press.

За словами міністра внутрішніх справ Франції Джеральда Дарманіна, жертвами інциденту стали, зокрема, п'ятеро жінок і дівчинка. Двох людей вдалося врятувати, а ще один пасажир вважається зниклим безвісти, його пошуки тривають.

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Катер ВМС Франції помітив декілька тіл у воді близько 14:00 за місцевим часом. Відтоді рятувальні човни витягли з води три десятки загиблих і поранених. Французькі патрульні катери, а також гелікоптери Франції та Великої Британії обшукують місцевість.

Зазначається, що човен прямував до Великої Британії. Правоохоронці заарештували чотирьох осіб, підозрюваних у торгівлі людьми. Їх вважають причетними до інциденту із затонулим судном.

"Це день великої скорботи для Франції, для Європи, для людства - бачити, як люди гинуть у морі", - висловився Дарманін, розкритикувавши "злочинних торговців", які змушували тисячі людей ризикувати заради перетину кордону.

Французька прокуратура розпочала розслідування за фактом умисного вбивства, організованої нелегальної міграції та низкою інших звинувачень.

Прокурорка Лілля Кероль Етьєн зауважила, що особи жертв, їхній вік та національність наразі встановлюються.

Це не перший смертельний випадок із мігрантами у цьому регіоні, однак він виявився найсмертоноснішим з усіх відомих.

У французькому місті Кале спалахнули протести, учасники яких звинувачують уряди в недостатньому реагуванні на потреби мігрантів.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон виступив за негайне збільшення фінансування прикордонного агентства Європейського Союзу Frontex і екстрену зустріч міністрів європейських урядів, "стурбованих проблемою міграції". "Франція не дозволить, щоб Ла-Манш перетворився на кладовище", - заявив французький лідер.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, зі свого боку, скликав засідання урядового кризового комітету. Очільник британського уряду сказав, що "шокований, вражений і глибоко засмучений" тим, що сталося.

Він закликав Францію активізувати зусилля, щоб зупинити потік мігрантів. На його переконання, інцидент показав, що зусиль французької влади щодо патрулювання пляжів "виявилося недостатньо".

"Наша пропозиція полягає в тому, щоб збільшити нашу підтримку, а також працювати разом з нашими партнерами на відповідних пляжах, на майданчиках для спуску цих човнів, - вказав Джонсон. - У нас виникли труднощі з тим, щоб переконати деяких наших партнерів, зокрема французів, діяти так, як ми вважаємо за потрібне".

У виданні зауважують, що продовж останніх тижнів французькі та британські надзвичайники здійснили десятки рятувальних операцій із мігрантами у Ла-Манші.

Кількість людей, готових вирушити в небезпечну подорож заради порятунку від конфліктів і бідності в Афганістані, Судані, Іраку, Еритреї та інших країнах, постійно зростає. Цьогоріч число спроб переплисти Ла-Манш у пошуку притулку та кращих можливостей збільшилося утричі проти минулого року.

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