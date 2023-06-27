Три країни, де "вагнерівці" мають бізнес і зможуть переховуватися: в ЗМІ перелічили шляхи відходу ПВК

"Вагнерівці" зараз все активніше роз'їжджатимуться тими африканськими країнами.

Найманці ПВК "Вагнер", які під керівництвом Євгена Пригожина передумали здійснювати переворот у Москві 24 червня, мають декілька шляхів відходу. І не до Білорусі.

Про це пише оглядач видання "BILD на русском".

На його думку, найманці ПВК "Вагнер" зможуть сховатися в країнах, де мають налагоджений багаторічний бізнес.

"Ймовірно, "вагнерівці" зараз все активніше роз'їжджатимуться тими африканськими країнами, де ведуть особливо прибутковий бізнес і очільники яких покладаються на жорстоких найманців, щоб залишитися при владі", — пише автор.

Він назвав три найбільш ймовірні країни, де зможуть переховуватися "вагнерівці".

Малі: 2021 року військова хунта в цій країні відкрито заявила, що спиратиметься на сили ПВК "Вагнер". У Малі перебувають майже тисяча російських найманців. Центральноафриканська Республіка: місцевий диктатор зміцнився при владі у 2017 році за допомогою сотень вагнерівців. Вони борються з повстанцями та виступають особистими охоронцями президента. Натомість ПВК отримала права на золоті та алмазні копальні. Лівія: росіяни служать маршалу Халіфі Хафтару, який бореться із міжнародно визнаним урядом. За даними США, у Лівії воюють близько чотирьох тисяч вагнерівців, їх фінансово підтримують ОАЕ.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розповів, де зараз перебувають Пригожин і "вагнерівці". За його словами, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин перебуває у Білорусі, а найманці — ні.

За інформацією російських пропагандистів, переговори з Пригожиним вів колишній охоронець Путіна, а нині губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Саме йому "пророчать" посаду міністра оборони РФ замість Шойгу.

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