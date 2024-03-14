Три країни ЄС проти купівлі боєприпасів Україні за кошти, отримані від заморожених активів РФ - Politico

У ЄС думають, 3 мільярдів євро відправити на відновлення України чи на закупівлю боєприпасів для країни.

Три країни-члени ЄС - Мальта, Люксембург та Угорщина - висловилися проти плану президентки Євроомісії Урсули фон дер Ляєн використовувати прибутки, отримані від заморожених російських активів, для закупівлі зброї для України.

Про це пише видання Politico із посиланням на чиновника ЄС.

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Автори інформаційного агентства зазначають, що це відбувається на тлі чуток про те, що пропозиція щодо заморожених активів буде представлена ​​ближче до саміту лідерів ЄС наступного тижня.

"Постає велике питання: чи використати гроші - близько 3 мільярдів євро - на відновлення України чи на закупівлю боєприпасів для країни, зруйнованої війною", - йдеться у статті.

Зазначається, що Мальта, Люксембург та Угорщина висловили застереження щодо останнього варіанту під час зустрічі 27 послів ЄС у середу. За словами європейського посадовця , готовність фон дер Ляєн використати гроші для поповнення запасів української зброї, що скорочується, ускладнила переговори, оскільки була загальна згода, що їх потрібно використати на відновлення України.

Нагадаємо, раніше Шмигаль розповів про плани на 2024 рік, серед яких, зокрема доступ до заморожених активів РФ.

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