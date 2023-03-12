Три мечі та кам'яна сокира: США повернули викрадену в Україні старовинну зброю (фото)

Митна служба США конфіскувала історичні артефакти у поштовому відділенні міжнародного аеропорту.
До України повернулися чотири історичні експонати - три мечі та кам'яна сокира, які були викрадені в Україні.
Про це повідомило у Facebook посольство України у Вашингтоні.
“Мали честь провести церемонію репатріації вкрадених з України старовинних українських артефактів”, – йдеться у повідомленні.
Українські дипломати висловили вдячність за сприяння співробітникам митних та прикордонних служб США у поверненні “культурних цінностей та частини нашої історії".
У Митній службі США повідомили, що три мечі та кам’яну сокиру було конфісковано у поштовому відділенні міжнародного аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді у вересні минулого року.
Мечі були надіслані з Росії, а кам'яна сокира – з України. Експертиза встановила, що предмети є об’єктами національної культури, викраденими в Україні.
Нагадаємо, в Україні викрили "чорного археолога", який незаконно торгував культурними цінностями ІІІ століття.
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