Три найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі "Сбєрбанком"

Три найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі "Сбєрбанком"

Багато японських компаній, які працюють в Росії, використовують "Сбєрбанк"для своїх розрахункових потреб.

Три великі банки Японії припинять доларові операції та грошові перекази з найбільшою російською фінансовою установою "Сбєрбанком" через санкції США у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це пише Japan Today.

Рішення про припинення операцій ухвалили MUFG Bank, Mizuho Bank та Sumitomo Mitsui Banking Corp.

За словами джерел, зрив доларових операцій з російським банком, ймовірно, змусить японські компанії, які ведуть бізнес в Росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів, такі як використання банків за межами США.

Сполучені Штати додали "Сбєрбанк" до свого санкційного списку в лютому, і заборона на доларові операції з банком набуде чинності в суботу.

Три японські банки вже призупинили операції з іншими великими російськими банками, в тому числі з другою за величиною фінансовою установою в країні "ВТБ Банк".

Нагадаємо, Велика Британія виключила зі списку санкцій Тінькова та бізнес-партнера Абрамовича.

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