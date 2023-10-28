"Три портсигари, чотири куртки замшеві": Ігнат висміяв заяви росіян про "знищену українську техніку"

Як і завжди, росіяни вдаються до нереальних фантазій та відвертої брехні.

Напередодні Міністерство оборони РФ представило "свіже" зведення. Так, за період з 21 по 27 жовтня російська армія "знищила 31 літак та 3 вертольоти Повітряних сил України".

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Вішають локшину на вуха"

Як підкреслює речник, ворог дуже сміливо розповідає про те, яку велику кількість техніки ліквідували в Україні. І перелік по бортах, і ATACAMS вони "знищують".

"Знаєте, як у тому кіно: "три портсигари, чотири куртки замшеві". Вони, мабуть, беруть за основу цей комедійний радянський фільм і своєму народу вішають локшину на вуха", – акцентував Юрій Ігнат.

Раніше в українській розвідці відреагували на фейкові зображення літаків на аеродромах росіян у Криму. Ворог щосили намагається приховати свою військову техніку від українських очей, проте їм нічого не допоможе. За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, загарбники можуть також намалювати малюнок демократії у себе на Росії.

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