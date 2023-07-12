Три жертви за 11 годин: на Мангеттені чоловіки скоїли самогубство, стрибнувши під потяги метро

Врятувати нікого не вдалося.
У понеділок, 10 липня, на Мангеттені троє чоловіків покінчили з собою, стрибнувши під рухомі потяги метро, повідомила поліція.
Про це пише Daily News.
За словами поліцейських, близько 8 години ранку 47-річний чоловік стрибнув перед потягом №6 у центрі міста на станції East 86th Street у Верхньому Іст-Сайді та помер на місці.
Потім 22-річний чоловік був збитий поїздом № 2 у центрі міста на станції West 72nd Street на Верхньому Вест-Сайді близько 10 години ранку, повідомили в поліції.
Медики терміново доставили його в медичний центр Mount Sinai West, але врятувати його не вдалося. Поліція повідомила, що невідомо, чи чоловік стрибнув перед потягом або раніше заліз на рейки, але інцидент розглядається як самогубство.
Згідно з джерелами в правоохоронних органах, о 18:39 третій чоловік вистрибнув перед поїздом Q у верхній частині міста на станції Lexington Avenue/63rd Street.
За словами поліції, він загинув на місці.
Нагадаємо, у Франції поліція провінції Нормандія заарештувала чоловіка за вбивство жінки, не маючи ні тіла, ні навіть імені жертви.
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