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“Трибунал для керівництва Росії буде швидше”: очільник МЗС Литви відповів на погрози Марії Захарової

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Трибунал для керівництва Росії буде швидше”: очільник МЗС Литви відповів на погрози Марії Захарової

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс / Фото: Associated Press

Речниця російського зовнішньополітичного відомства пригрозила керівнику литовської дипломатії кримінальною відповідальністю в Росії.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відповів на погрозу від одіозної представниці МЗС РФ Марії Захарової. Вона звинуватила керівника литовської дипломатії у заклику до насильницької зміни влади в Росії і заявила, що за це його можуть притягнути до кримінальної відповідальності в РФ.

Про іронічну відповідь Ландсбергіса на цю маячню повідомляє видання Delfi.

"Сподіваюся, що трибунал для російського керівництва за агресію проти України буде проведено швидше, ніж трибунал для Ландсбергіса в Росії", – зазначив литовський міністр.

“Екстремістські заклики”, на думку Захарової, пролунали під час зустрічі Габріелюса Ландсбергіса з російським бізнесменом Михайлом Ходорковським. 

Погрожуючи кримінальною відповідальністю, одіозна дипломатка, ймовірно, мала на увазі заочний суд над Ландсбергісом, оскільки офіційно йому заборонено в’їзд до РФ.

Нагадаємо, в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор ризикує бути заарештованим, якщо відвідає одну із понад 120 держав світу, які ратифікували Римський статут.

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Дата публікації
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