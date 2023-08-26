Тримали в ізоляторі та погрожують депортацією: в Ізраїлі затримали 10-річну дитину з України

В Ізраїлі затримали 10-річного Євгена з України та його дядька-опікуна, який одружений на громадянці країни, Олександра в аеропорту Бен-Гуріон. Їх помістили до ізолятора.

Про це пише політичний оглядач Ynet.

Як зазначається, Євген та Олександр прибули в аеропорт, після чого влада Ізраїлю заборонила їм в'їзд і відправили в ізолятор. Ба більше, дитину пригрозили депортувати назад до України.

Обурливий інцидент набув розголосу, тому Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю переглянуло справу.

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"Відомо, що Олександр - демобілізований військовослужбовець. Він зайнявся переїздом в Ізраїль до своєї дружини та взяв племінника-сироту. Втім, Ізраїль зустрів сироту цинічним рішенням про депортацію", - йдеться у повідомленні.

Щоб запобігти депортації, подружжя готове внести заставу у розмірі 40 тис. шекелів (понад 10 тис. доларів США) в обмін на надання їм можливості відстояти свої права в суді.

"Адвокати Асаф Вайцен і Ноам Гринцайг подали апеляцію до апеляційного суду Тель-Авіва. За їхніми словами, рішення про депортацію виходить за межі розумного. Суддя Йосеф Брада видав ордер про відміну рішення про депортацію, але наказав залишити чоловіка з дитиною в ізоляторі аеропорту". - вказано у повідомленні.

Через обурливу ситуацію у справу втрутився український посол Євген Корнійчук. Сироті та опікуну дозволили вийти під заставу та в'їхати до Ізраїлю для можливості впорядкувати свій статус.

Нагадаємо, у турецькому Стамбулі почалися облави на туристів з метою депортації, поліція шукає, зокрема, і громадян Росії.

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