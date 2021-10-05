Тримав над головою до самої смерті: в Австралії батько врятував сина ціною власного життя

Тримав над головою до самої смерті: в Австралії батько врятував сина ціною власного життя

Чоловіка не змогли повернути до життя.

В Австралії чоловік перекинувся на човні з сином і пожертвував собою заради порятунку дитини.

Про це повідомляє News.com.au.

33-річний Пітер Фінч і його маленький син Джексон вирiшили покататися на каяках на озері Маккуорі. У якийсь момент їх човен перевернуло хвилею. Чоловік підхопив сина і тримав його на руках над головою до самої смерті, щоб той не потонув.

Очевидці події швидко витягли їх з води. Хлопчик не постраждав, однак чоловік перебував у непритомному стані. Врятувати і повернути його до життя не змогли ні очевидці, які одразу ж почали надавати Фінчу першу допомогу, ні бригада місцевих рятувальників.

Крім сина, у чоловіка залишилися дружина і маленька донька.

Нагадаємо, в Ірландії 30-річна мати двох дітей пішла купатися зі старшим сином. Хлопчик зайшов у воду і почав тонути. Жінка кинулася за ним і зуміла витягнути дитину з води, але не змогла вибратися сама.

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