Тримався понад півстоліття: у Міннесоті чоловік упіймав 1,5 метрову рибину і побив рекорд штату (фото)

27-річний Нолан Спренгелер займався ловом риби на озері Mille Lacs.

У Міннесоті рибалка спіймав 25-кілограмового муксуна і тим самим побив рекорд штату, який тримався 64 роки.

Про це пише видання Yahoo News.

27-річний Нолан Спренгелер займався ловом риби на озері Mille Lacs. Разом із товаришами він насолоджувався відпочинком, за його словами, імовірно востаннє. Оскільки водоймище ось-ось стане надто покрите льодом. Якоїсь миті хлопець відчув, що на його рибальську снасть клюнуло щось важке.

“Я не розумів, наскільки величезна ця риба, доки не витяг її. Я одразу ж покликав Кевіна, щоб він допоміг із фотографіями. Він виміряв неймовірні 57,75 дюймів (майже 150 сантиметрів, – ред.) у довжину”, – написав на своїй сторінці у соцмережі Нолан Спренгелер.

Згодом, коли зважили рибу, виявилося, що рибалка побив рекорд, який утримувався до цього моменту 64 роки.

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