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"Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі": польський ветеран Другої світової війни зворушливо підтримав Україну (відео)

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"Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі": польський ветеран Другої світової війни зворушливо підтримав Україну (відео)

Ветеран зізнався, що знає кілька українських пісень й навіть заспівав одну з них.

Ветеран з Польщі Якуб-Томаш Новаковський звернувся з підтримкою до українців, які протистоять російським окупантам.

Відеозвернення Новаковського з'явилося у Мережі.

За словами ветерана, він воював у складі польської Армії Крайової та брав участь у Варшавському повстанні проти нацистів у 1944 році.

 "Звертаюся до тебе, дорогий і героїчний народе, який так хоробро бореться за свою землю і незалежність проти варварського російського вторгнення, яке знищує вашу прекрасну країну. Надсилаю вам всебічну підтримку від польських військових. Тримайтеся у своїй героїчній боротьбі так, як ми це робили за часів німецької та радянської окупації", — сказав він.

Ветеран зізнався, що знає кілька українських пісень і навіть заспівав одну з них.

"Продовжуй боротися, Україно. Борони свою незалежність. Я вірю, що допомога для тебе буде щоразу більшою від держав, які пасивні, але зрештою зрозуміють - якщо вас не захистити, то настане їхня черга", — сказав ветеран.

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