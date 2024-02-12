Тримаючись за руки: експремʼєр Нідерландів помер разом зі своєю дружиною шляхом подвійної евтаназії

Дріс і Євгенія ван Агт були дуже хворі, але “не могли жити одне без одного”.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною пішов із життя внаслідок проведеної процедури евтаназії.

Про це пише The Telegraph.

Дрісу ван Агту та його дружині Євгенії було 93 роки. Вони були поховані разом 8 лютого.

“Він помер пліч-о-пліч зі своєю коханою дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг, підтримкою і опорою, з якою він був разом понад 70 років і яку завжди називав “моя дівчинка”, — заявила 9 лютого заснована ним правозахисна благодійна організація The Rights Forum. Пара познайомилася, будучи студентами в Неймегені.

Дріс і Євгенія ван Агт / X (Twitter)

Нідерландець католицького віросповідання, ван Агт був прем'єр-міністром з 1977 по 1982 рік. Він був популярним завдяки своєму гумору та участі у велогонці “Тур де Франс” разом з велосипедистами. Політичні суперники таврували його як “єзуїта” і “містика”.

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Лівий

Колишній християнський демократ наприкінці життя дотримувався все більш лівих поглядів, виступаючи проти виборчої угоди своєї партії з Партією Вілдерса (PVV) Герта Вілдерса у 2010 році.

Ван Агт був особливо активним у питанні ізраїльсько-палестинського конфлікту, писав книги на цю тему і назвав ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу “військовим злочинцем” у 2016 році.

Довідково: “Подвійна евтаназія” — рідкісне явище, але її кількість зростає в країнах з високим рівнем розвитку, які мають одні з найліберальніших законів про евтаназію у світі. У 2020 році їх було 26, а в 2022 році — 58, із загальної кількості 9000 випадків евтаназії.

Евтаназія та допомога в самогубстві є законними в Нідерландах з 2002 року за певних умов.

Йозеф ван дер Хейден, колишній депутат від партії ван Агта, і його дружина Гонні померли в результаті подвійної евтаназії у 2016 році.

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