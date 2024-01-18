Тріщина у стосунках Путіна і Сі: два китайські банки відмовилися від клієнтів з РФ

Це сталося після оголошення з боку США про покарання для фінансових компаній, які дозволили організаціям або особам ухилитися від санкцій проти Росії.

Два китайські державні банки розривають відносини з російськими клієнтами, щоб виконати санкції Заходу, запроваджені проти РФ у зв’язку з її вторгненням до України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що китайські банки наказали переглянути свої ділові зв'язки з Росією після того, як США у грудні 2023 року оголосили, що каратимуть фінансові компанії, які дозволили організаціям або особам ухилитися від санкцій.

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За інформацією видання, банки перевіряють реєстрацію бізнесу клієнтів, авторизованих бенефіціарів і кінцевих контролерів, щоб визначити, чи мають ті зв’язки з оборонною промисловістю Росії, і чи можуть бути пов’язані з її вторгненням до України.

Нагадаємо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив про "безмежне" партнерство з Росією після її вторгнення до України, збільшивши експорт споживчих товарів і технологічних компонентів, щоб притупити вплив західних санкцій.

Однак Китай залишається дуже залежним від західних ринків, аби вивести країну з економічного спаду, і останніми тижнями пом’якшив свою позицію щодо США.

"Оголошена реакція Китаю на вторинні санкції США додатково вказує на те, що Китай має застереження щодо бажаного Кремлем "безмежного партнерства" між двома державами", – відзначили аналітики аналітичного американського Інституту вивчення війни.

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США та їхні союзники запровадили низку санкцій проти Росії через її неспровоковане вторгнення до України, але Росія змогла пом’якшити їх, збільшивши свої торгові зв’язки з Китаєм, та диверсифікувавши свій експорт нафти й газу.

За даними Bloomberg, китайські банки надали Росії кредити на мільярди доларів після вторгнення до України, яке відбулося майже два роки тому.

США згодом запровадили інші набори санкцій, спрямованих на закриття лазівок і покарання компаній, які ведуть бізнес із підсанкційними росіянами.

Нагадаємо, 2023 року товарообіг між Китаєм і Росією досяг нового рекорду. Навіть з урахуванням війни РФ проти України, між Пекіном та Москвою зміцнюються економічні зв’язки.

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