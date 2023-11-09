Тривають переговори про гуманітарне перемир'я в Газі: які висуваються умови

Посередниками в угоді про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом виступають Катар, Єгипет та США.

Після місячної війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС тривають переговори про триденне гуманітарне припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників. Про це у четвер, 9 листопада, повідомляє АР з посиланням на двох єгипетських чиновників, одного представника ООН та західного дипломата.

Як передає Deutsche Welle, за даними джерел, посередниками у цій угоді виступають Катар, Єгипет і Сполучені Штати.

Один з єгипетських чиновників повідомив, що деталі угоди обговорювалися цього тижня в Каїрі з керівником ЦРУ США та ізраїльською делегацією. За словами співрозмовника АР, посередники завершують роботу над проєктом домовленостей. За словами джерела видання із США, адміністрація Байдена при цьому не висунула жодних конкретних часових рамок для паузи у військових операціях Ізраїлю, але запропонувала йому розглянути можливість прив'язати тривалість перемир'я до звільнення певної кількості заручників. У разі успіху таку формулу можна було б реалізовувати і надалі, зауважив співрозмовники АР.

Згідно із запропонованою угодою про перемир'я, ХАМАС зокрема має звільнити десяток цивільних заручників, переважно іноземців, і надати повний список полонених посередникам.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони показало фото першої евакуації українців із Сектора Гази, яка відбулася напередодні.

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