Триватимуть вже 66 тиждень: Білорусь вкотре продовжила навчання з РФ

Навчання у Білорусі розпочалося 29 квітня 2022 року і відтоді триває без перерв.

Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено мінімум до 6 серпня.

Про це повідомляє моніторинговий канал Беларускі Гаюн.

Зазначається, що вихідними будуть 29 та 30 липня, але "Доманово" та "Осиповичський" працюють без вихідних.

"Привертає увагу, що раніше без вихідних працювали і полігони "Обуз-Лісновський" і "Лепельський", де також знаходився контингент ЗС РФ, однак у червні було зафіксовано значне зменшення наметового табору ЗС РФ на полігоні "Обуз-Лісновський", - зазначають автори пабліку.

Полігони, на яких проходять навчання білоруських та російських військових:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 5.08;

полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 4.08;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 5.08;

полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 6.08;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 4.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 4.08;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 4.08;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 5.08;

Варто зазначити, що навчання у Білорусі розпочалося 29 квітня 2022 року і відтоді триває без перерв. На сьогодні це вже 66 тиждень навчань ЗС РФ та Білорусі.

Нагадаємо, білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що Лукашенку варто боятися "вагнерівців", яких він приютив у Білорусі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Битва борщів, сало, горілка... Лукашенко заметушився! На кордоні Білорусі щось коїться!

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