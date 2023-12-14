Тривога в Європарламенті: оголошено попередження про забруднення пляшок з водою

Кілька людей захворіли після того, як випили бутильовану воду.

У четвер, 14 грудня, депутатів Європейського парламенту в Страсбурзі закликали не пити воду з пляшок, які, ймовірно, були забруднені. Попередження оголосили після того, як кілька людей відчули нездужання.

Про це повідомляє видання Politico.

“Вас просять не пити із жодної пляшки води в приміщенні ЄП у Страсбурзі”, — йдеться в екстреному SMS-повідомленні, надісланому тисячам співробітників і політиків.

У цьому SMS також вказано номер екстреної медичної допомоги, за яким можна зв’язатися у разі нездужання і вказується, що пляшки також були розповсюджені в офісах президентки Європарламенту Роберти Мецоли.

У пресслужбі Європарламенту уточнили, що повідомили про інцидент владу Франції. “Попереджувальне повідомлення надіслано в рамках обов’язку догляду за закладом. Проводяться відповідні перевірки", - повідомили в пресслужбі.

Також читайте В ЄС зробили попередження щодо високої загрози з боку російських хакерів — Politico

Представник ЄС сказав, що кілька людей захворіли після того, як випили бутильовану воду, можливо, з погано вимитої скляної пляшки, але вони вже одужали.

"Добре, що я обмежився вином", — пожартував чиновник ЄС.

У виданні зауважили, що будівля Європарламенту в Страсбурзі давно має проблеми з безпекою питної води, але зазвичай це стосується води з кранів.

Politico нагадало, що у 2021 році колишній президент парламенту Давид Сассолі, який згодом помер, применшував думку про те, що заразився легіонельозом, на який він хворів, через воду в будівлі установи в Страсбурзі.

Нагадаємо, раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Європа не дасть Путіну зруйнувати безпеку континенту.

Читайте також: