Тривожна ніч у Росії: низку регіонів масовано атакували дрони

Зокрема, дрони вдарили по нафтобазі у Людиново, почалася сильна пожежа.

У ніч проти 18 січня протиповітряна оборона РФ нібито знищила 46 безпілотників у кількох регіонах країни

Про це йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

Там уточнили, що 18 дронів нібити збили над територією Брянської області, 11 – над Курською, 7 – над Калузькою, п'ять – над територією Білгородської та ще два БпЛА – над Воронезькою областю.

Водночас губернатор Тульської області Дмитро Міляєв повідомив, що в результаті дронової атаки на одному з підприємств загорілася ємність із паливно-мастильними матеріалами.

Місцеві жителі регіону повідомили про пожежу в районі нафтобази у місті Вузлова.

У Калузькій області РФ вночі теж було тривожно. Нафтобазу у Людиново масово атакували дрони. Внаслідок ударів безпілотників на об'єкті ворога виникла сильна пожежа. Росіяни повідомляють про десятки пожежних автівок, що прямують локалізувати вогонь.

Жителі Людиново писали, що після атаки БпЛА спостерігали на промисловому об'єкті густий дим, що підіймається в небо.

Нагадаємо, у ніч проти 10 січня 2025 року невідомі дрони атакували Ленінградську область РФ.

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