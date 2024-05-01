Тривожна ніч у Росії: у Ростові-на-Дону - "бавовна", а в Махачкалі виє сирена

У соцмережах жартують, що в Ростова - "пропущений".

У російських пабліках Ростова-на-Дону повідомляють про вибух.

"Прям дуже голосно було, і червоне свічення через штору побачили", - коментують місцеві жителі у Мережі.

Офіційної інформації наразі немає.

А тим часом у Махачкалі (Дагестан) звучить сирена.

У Мережі пишуть, що її не можуть виключити у будівлі Пенсійного фонду.

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Тим часом у Воронежі заявили про небезпеку удару ворожих безпілотників. Пізніше стало відомо про вибухи.

Нагадаємо, Краснодарський край Росії у ніч проти 27 квітня атакували безпілотники. Попередньо, удари було завдано по НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ і низці інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа. Також повідомляється про "бавовну" на військовому аеродромі, який розташований на околиці станиці Кущевська.

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