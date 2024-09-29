"Тривожні дзвіночки": чи зможе Україна зберегти підтримку США 

Західні ЗМІ вважають, що Київ може залишитись без фінансової підтримки США незалежно від результатів виборів президента у листопаді.

Президент України Володимир Зеленський повернувся з США без дозволу на використання американської зброї для ударів вглиб РФ. Ба більше, він "побачив тривожні ознаки того, що його вплив на Заході слабшає".

Про це пише "Уніан" з посиланням на статтю у The Sunday Times.

Видання зазначає, що українська влада та командування Сил оборони вважають за необхідне збільшити військовий потенціал України та посилити збройний тиск на Росію для своєї перемоги у війні. Але президент США Джо Байден ніколи не виявляв схильності до рішучих радикальних рішень, тож можна навіть сказати, що він "уособлює невпевненість Заходу".

В очікуванні вересневого візиту Зеленського до США преса писала, що ця поїздка стане переломним моментом у війні проти Росії. Але тепер західні ЗМІ пишуть про "тривожні дзвіночки", які побачив Зеленський під час свого перебування у Сполучених Штатах.

Зокрема The Wall Street Journal написала, що "адміністрація Байдена стурбована тим, що в плані українського лідера щодо перемоги у війні проти Росії немає всеосяжної стратегії".

Згодом у статті New York Times джерела з розвідки застерегли, що дозвіл на удари вглиб території РФ може призвести до "рішучих дій у відповідь" з боку Кремля. В іншій публікації NYT йдеться, що Зеленський втрачає свій вплив на Заході, тож коли наявна військова допомога закінчиться, доля України знову значною мірою залежатиме від бажання Конгресу продовжувати поповнювати нашу військову скарбницю.

"Але в міру того, як війна проти Росії затягується, зіркова сила Зеленського у Вашингтоні помітно згасла, що може мати жахливі наслідки для майбутньої військової допомоги США Україні", – пише NYT.

Попри те, що Байден запевнив Зеленського у продовженні допомоги США, "необхідної для перемоги в цій війні", журналісти звертають увагу, що термін "перемога" у західному розумінні досі залишається розмитим, а сама ідея "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" втрачає підтримку серед союзників Києва.

"Байден почав своє президентство з фіаско в Афганістані [США вивели свої війська з країни – ред.], а тепер у Києві та інших західних столицях обговорюють, що він може закінчити його провалом в Україні ще більшого масштабу. Як сказав один західний чиновник: "Якщо відмова від наших афганських союзників додала Путіну сил, то уявіть, який ефект може мати провал в Україні"", - цитує "Уніан" статтю The Sunday Times.

Нагадаємо, Білий дім офіційно оголосив про завершення військової місії США на Ближньому Сході, яка мала на меті знищення терористичного угрупування ІДІЛ. Протягом року планується вивести американські війська з Іраку. Військову місію у Сирії поки що продовжили до вересня 2026 року.

Читайте також: