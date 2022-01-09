"Тривожний момент": у РФ розповіли про очікування від переговорів із США

"Тривожний момент": у РФ розповіли про очікування від переговорів із США

Москва хоче домовитись із Вашингтоном "без пауз".

Росія "розчарована" сигналами США напередодні очікуваних переговорів щодо так званих гарантій безпеки, але розраховує домовитись "без пауз".

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформують російські "Інтерфакс" і "Эхо Москвы".

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Рябков зазначив, що у РФ стоїть завдання домовитися "динамічно, без пауз, а також не дати колегам із США та НАТО все загальмувати і занурити в нескінченні обговорення одних і тих самих сюжетів, які довгий час "вивалюються в ОБСЄ".

"Сподівання у нас реалістичні. Зважаючи на ті сигнали, які надходили з Вашингтону і Брюсселю останніми днями, передбачати прогрес, тим паче швидший, мабуть, було б наївно. Це, звичайно, тривожний момент, тому що перед нами поставлене завдання домовитися динамічно, без пауз", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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