"Тривожний знак": на узбережжі Фризьких островів знайшли близько сотні мертвих дельфінів

Загинули переважно дорослі особини.

На узбережжя Фризьких островів (архіпелагу на півночі Нідерландів) винесло водою майже сотню мертвих дельфінів.

Перші тіла мертвих дельфінів помітили 26 серпня, нові принесло 1 вересня, пише видання NOS.

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Фахівці називають таку цифру великою. "Хоча такі випадки трапляються на нідерландському узбережжі, нас лякає кількість мертвих тварин за такий незначний проміжок часу. До того ж тіла тварин мають однаковий ступінь гниття, тому вони радше за все загинули в тій самій місцевості від однієї певної причини". - каже очільниця нідерландського фонду "SOS Dolfijn" Аннамарі ван дер Берґ.

Тіла близько 30 дельфінів віддали на екпертизу до ветеринарного факультету Утрехтського університету. Фахівці наразі зробили розтин одного тіла, аби з'ясувати причину смерті тварин.

За словами фахівчині з вивчення морських ссавців Лоннеке Айссельдейк, загибель савців стається регулярно, але не в такій кількості й не в одному місці. Крім того, занепокоєння викликає той факт, що загинули дорослі особини. "Коли гинуть молоді ссавці, це можна пояснити природним відбором, так як часто молоді особини не доживають до дорослого віку через конкуренцію. Проте коли гинуть дорослі тварини – це тривожний знак", - наголосила біологиня.

Слід зауважити, що фахівці перевірять зразки на морбілівірус, який у минулому спричиняв масову загибель дельфінів у Північному морі. Своєю чергою, активісти з "SOS Dolfijn" та деякі нідерландські медіа стверджують, що ймовірною причиною масової загибелі ссавців може бути будівництво вітряної електростанції неподалік місця загибелі. Утім, чи так це - наразі достеменно не відомо.

Як повідомлялося, на узбережжі острова в Мозамбіку виявили щонайменше 111 тіл довгоносих дельфінів, які з невідомих причин викинулися на берег. Жодних видимих травм на тілах не було, як і якихось речовин у їхній травній системі. Влада заявила, що наразі ведеться розслідування для встановлення причин їхньої загибелі.

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