Трьох хлопців звинуватили в зґвалтуванні 14-річної школярки та її подруг: компанія відпочивала на винайманій квартирі

Трьох хлопців звинуватили в зґвалтуванні 14-річної школярки та її подруг: компанія відпочивала на винайманій квартирі

Самі ж підозрювані стверджують, що секс відбувався за обопільною згодою.

У російському Єкатеринбурзі трьох хлопців підозрюють у зґвалтуванні 14-річної школярки.

Про це повідомляє Е1.RU.

Відзначається, що троє хлопців познайомилися з трьома дівчатами. Для продовження веселощів компанія винайняла квартру.

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У квартирі юнак, що назвав себе Арсеном, відвів 14-річну школярку в кімнату, де у них був секс. Потім з дівчиною займався сексом його друг. Після цього троє хлопців нібито зґвалтували й інших дівчат.

Дві з учасниць вечірки поїхали додому на таксі. Батьки третьої викликали поліцейських в квартиру. Самі хлопці стверджують, що секс відбувався за обопільною згодою.

Підозрювані вже затримані. Їм загрожує ув'язнення терміном від 8 до 15 років. Всі хлопці раніше були судимі, одна з дівчат також перебувала на обліку у правоохоронців.

Нагадаємо, що в Рівненській області чоловік ґвалтував 10-річну дочку своєї співмешканки і знімав все на камеру. Суд першої інстанції призначив йому довічне позбавлення волі, апеляційний суд залишив цей вирок.

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