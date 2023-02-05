Трохи холодніше, ніж на Марсі: у США зафіксували найнижчу температуру в історії країни

Стовпчики термометрів показали -42 градуси Цельсію на вершині гори Вашингтон.
Метеорологи зафіксували на вершині гори Вашингтон у Нью-Гемпширі температуру -42,2 °С. Це, імовірно, найнижча температура, зареєстрована в історії Сполучених Штатів.
Про це пише The Washington Post.
Швидкість вітру на горі сягала 160 км на годину.
INSANE conditions on Mt Washington, NH. 120mph+ winds and -95°F wind chill. It is above the tropopause, meaning that these are stratospheric winds.— Peter Forister ❄️❄️ (@forecaster25) February 3, 2023
Footage from the summit live stream 2:30-2:40pm. #nhwx pic.twitter.com/OgDakbNn97
У NASA зазначили, що на вершині гори Вашингтон цього тижня було трохи холодніше, ніж у середньому на Марсі. Попередній рекорд там зафіксували 2004 року. Тоді температура становила -38,8 °С.
Раніше повідомлялося, що аномально високі температури повітря та відсутність снігу в Європі призвели до того, що вимушено закрилися деякі низькорівневі гірськолижні курорти, зокрема в Німеччині, Франції, Швейцарії, Польщі та Чехії.
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