Трохи передумав: Макрон заявив, що Франція не відправлятиме війська до України "найближчим часом"

Емануель Макрон відповів на шквал міжнародної реакції, викликаний одним із його висловлювань про війну в Україні. Він сказав, що про введення військ до України "не може бути й мови".

Про це сказав президент Франції Емануель Макрон, пише novinky.cz.

"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправлення французьких військ до України найближчим часом, але ми відкриваємо дебати і думаємо про все, що можна зробити для підтримки України, особливо на українській території", – додав президент Франції.

За його словами, учасники зустрічі в Парижі домовилися про п'ять сфер, у яких вони хочуть зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, особливо Молдови, можливість підтримки України на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

"Крім того, я завжди чітко розумів наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації", – наголосив Макрон.

Раніше французький доброволець прокоментував заяву Макрона.

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