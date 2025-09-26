Троянський кінь Кремля: Британський політик визнав, що просував російські наративи за гроші

Британія розслідує серію кримінальних справ, пов’язаних із російським впливом та шпигунством / © Getty Images

Британський політик Нейтан Гілл визнав свою провину в отриманні хабарів за просування проросійських наративів у Європейському парламенті в 2018 та 2019 роках. Серед його завдань були організація заходів для українського зрадника Віктора Медведчука та виступи на проросійських каналах. Цей випадок став черговим у серії кримінальних справ у Британії, пов’язаних із російським впливом та шпигунством.

Про це пише The New York Times з посиланням на рішення суду.

Хабарі від українського союзника Кремля

Нейтан Гілл, який представляв Уельс у Європарламенті з 2014 по 2020 рік, визнав, що вісім разів отримував хабарі за виконання інструкцій, які надходили від громадянина України Олега Волошина. Волошин був чиновником в уряді Віктора Януковича і на той час був членом проросійської партії. У 2022 році проти Волошина були запроваджені санкції США та Британії за «поширення дезінформації та проросійських наративів».

Прокурори повідомили, що Волошин передавав Гіллу вказівки через WhatsApp щодо низки заходів на підтримку Віктора Медведчука.

«Нейтан Гілл брав гроші за просування наративів, які мали б бути вигідними для російських інтересів», — заявив Домінік Мерфі, керівник підрозділу столичної поліції, який очолював розслідування.

Просування «Мирного плану Медведчука»

Діяльність Гілла була сфокусована на легітимізації позиції Медведчука, проти якого Україна відкрила кримінальне провадження за державну зраду.

У лютому 2019 року Гілл на замовлення Волошина з’явився на проросійському телеканалі «112 Україна». Прокурори заявили, що британський політик «чітко дотримувався наданої йому лінії», включно із заявами про те, що Медведчука «переслідують» за його політичні переконання. Пізніше Гіллу було доручено організувати виступи інших членів Європарламенту на підтримку Медведчука.

Кульмінацією стало те, що у липні 2019 року Гілл за гроші організував та провів у Європейському парламенті презентацію «Мирного плану для Донбасу» авторства Медведчука. Наступного дня Медведчук зустрівся з Путіним у Росії та назвав цю зустріч у Європарламенті успішною.

Виступи за «сценарієм» Кремля

Гілл також визнав, що йому заплатили за два виступи в Європейському парламенті. За словами прокурорів, вони також відбувалися за «сценаріями» Волошина.

В одному з виступів у грудні 2018 року він звинуватив український уряд у «репресіях» проти проросійських ЗМІ.

«Я цілком співчуваю Україні, коли йдеться про Крим, коли йдеться про російську агресію та втручання… Але неправильно боротися з одними репресіями іншими репресіями», — заявив Нейтан Гілл, закликаючи український уряд дозволити мовлення телеканалів, «незалежно від того, подобається вам це повідомлення чи ні».

Політик, який зараз не обіймає жодних виборних посад, був заарештований у вересні 2021 року в аеропорту Манчестера. Пізніше суд відпустив його під заставу. Очікується, що вирок буде оголошено в листопаді цього року.

Нагадаємо, у Великій Британії затримали російських шпигунів. Контртерористична поліція в Ессексі заарештувала трьох людей за підозрою у сприянні російській розвідці. Поліція попереджає про щораз більшу тенденцію вербування громадян Великої Британії як посередників ворожими державами.