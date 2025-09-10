"Трохи обпекти бороду Путіна" і не розв'язати Третю світову: як НАТО має відповісти на атаку дронів

Відповідь НАТО на атаку Путіна на Полщу має бути сильною, але деескалаційною / © ТСН.ua

Польща повідомила про значне порушення свого повітряного простору російськими дронами під час масштабної російської атаки на Україну. НАТО підняло в повітря винищувачі, але військовий аналітик і ексофіцер Королівських ВМС Том Шарп вважає, що цього недостатньо.

У своїй авторській статті для The Telegraph він пропонує, як Альянс може покарати Росію і при цьому не спровокувати глобальну війну.

Випробування міцності та страх ескалації

Після інциденту Альянс перебуває у фазі «трясіння кулаками», коли проголошується солідарність, і всі обговорюють, що робити далі. Величезний ризик полягає в тому, що, по факту, нічого зроблено не буде. Це вже стало звичним політичним сценарієм «цивілізованого західного світу» — страх ескалації, що веде до бездіяльності.

«Скільки ще разів Путін має показати, що йому байдужі слова чи санкції, і що єдина мова, яку він розуміє, — це бомби та кулі?» — наголошує автор статті.

Він підкреслює, що Росія навмисно порушила повітряний простір країни НАТО, і це було не випадковістю, а свідомою атакою. Але вже через добу після цього інциденту дипломатична риторика «відходить від сценарію статті 5», що знову дає Путіну те, чого він хоче — а саме відсутність реальної відповіді та безкарність. За словами Шарпа, Захід вже спробував дипломатичні, економічні та обмежені військові заходи, і вони не спрацювали.

«Щоб уникнути відповідності визначенню божевілля, ми тепер повинні спробувати щось інше», — закликав аналітик.

Деескалаційна відповідь: що робити

На думку Тома Шарпа, потрібна сильна відповідь, яка водночас не призведе до ескалації, а в ідеалі змусить Кремль припинити агресію. В такій ситуації пряма атака на російський повітряний простір була б лише відповіддю «око за око», а це не є деескалацією. Натомість дії проти цілей за межами Росії були б менш агресивними, але водночас могли б завдати значної шкоди диктатору.

Це питання ліміту терпимості до ескалації з боку НАТО, і в Альянсі не повинні більше терпіти. Тому Шарп, який прослужив у британському військово-морському флоті 27 років, де командував чотирма різними кораблями, пропонує провести операцію під назвою «Придушення ворожої протиповітряної оборони» (SEAD), що означатиме ураження російських цілей на території України. Це може створити величезну перевагу на полі бою для українських сил, якщо російське протиповітряне прикриття буде послаблене. В цьому випадку українські літаки зможуть проводити оперативні дії у повітряному просторі над позиціями російської окупаційної армії.

«Я всю свою кар’єру пропрацював у службі, чиє завдання — запобігати конфліктам, але іноді трапляються конфлікти, і треба бути готовим до дій. Тому мені здається, що сьогоднішні варіанти відповіді є очевидними: точна кінетична відповідь, повністю забезпечена силами НАТО, або ще більш безглузде заламування рук», — зауважив аналітик.

Він підкреслив, що перший варіант створить серйозні проблеми для Путіна. А другий посилає чіткий сигнал, що Захід досі боїться, тож агресор може продовжувати тиснути.

Нагадаємо, на думку політолога Кирило Сазонова, після атаки дронів на Польщу Росія продовжить перевіряти НАТО на міцність. Тепер варто очікувати нових провокацій, зокрема з використанням так званих «зелених чоловічків», які можливі на території країн Балтії або знову у Польщі.