Тропічний шторм наближається до густонаселених районів: під загрозою мільйони

Тропічний шторм (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Тропічний шторм Едуард наближається до узбережжя Техасу та Луїзіани. Синоптики попереджають про сильні зливи, підтоплення, штормовий приплив і пориви вітру, які можуть сягати ураганної сили.

Про це йдеться в матеріалі UNILAD.

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Попередження про можливий ураган оголосили на ділянці узбережжя від Хай-Айленда у Техасі до Камерона в Луїзіані.

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Очікується, що шторм посилюватиметься і у вівторок може наблизитися до сили урагану. Швидкість вітру потенційно може перевищити 74 милі на годину — близько 119 км/год.

Через негоду можливі відключення електроенергії та падіння дерев.

У південно-східному Техасі також оголосили попередження про можливі повені. На сході штату та південному заході Луїзіани прогнозують від 3 до 6 дюймів опадів — приблизно 75–150 мм, а в окремих районах Техасу — до 9 дюймів, або близько 230 мм.

Шторм сформувався в понеділок у Мексиканській затоці. На ранок вівторка він перебував приблизно за 135 км на південний схід від Камерона в Луїзіані.

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Представник Управління з надзвичайних ситуацій Техасу Орландо Аланіс заявив, що головною загрозою наразі є повені.

«Це наш перший великий шторм цього сезону, і я скажу вам: Техас до нього готовий», — зазначив він.

За його словами, під час виходу шторму на сушу очікується вітер близько 60 миль на годину, а в округах Чемберс і Джефферсон можливий штормовий приплив висотою від двох до чотирьох футів.

Найінтенсивніші опади прогнозують, зокрема, в окрузі Гарріс. Також очікується підвищення рівня води в річках.

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До реагування залучили 20 державних установ і близько 150 співробітників. Також підготували рятувальні літаки та човни.

Едуард став п’ятим названим штормом сезону атлантичних ураганів 2026 року та першим тропічним штормом, який цього року загрожує Техасу.

Місцевих жителів закликають стежити за попередженнями влади та бути готовими до можливого погіршення погоди.

Раніше повідомлялося, що мільйони американців опинилися під загрозою масштабного крижаного шторму, який охопить територію від Нью-Мексико до Каролін.

Ми раніше інформували, що потужний шторм «Ханнес» спричинив масштабні руйнування в мережах фінської енергетичної компанії Elenia. Внаслідок стихії понад 100 тисяч споживачів залишилися без світла.

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