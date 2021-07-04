Трошки побули найбагатшими у світі: в США банк випадково перерахував родині 50 млрд доларів

Родина американця не витратила жодного цента з отриманих грошей.
У США банк випадково перерахував клієнтові 50 млрд доларів. Родина американця кілька днів побула найбагатшою у світі.
Про це повідомляє Fox 11 Los Angeles.
Житель Луїзіани Даррен Джеймс дізнався, що на банківському рахунку його дружини помилково з'явилися $ 50 млрд. Спочатку 47-річний американець сподівався, що гроші залишив невідомий далекий родич, однак пізніше в родині змирилися з тим, що гроші вони отримали помилково, тож вирішили повідомити про це до банку.
"Ми знали, що це не наше. Ми не заробили ці гроші, тому нічого не могли з ними зробити ", - сказав Джеймс.
Чоловік раніше працював в місцевому департаменті громадської безпеки, тож у його родині знали, що навіть витрачений цент з тих грошей буде вважатися крадіжкою.
Банк виводив з рахунку гроші впродовж кількох днів. Цей час Джеймс і його дружина були одними з найбагатших людей світу.
"Це було прекрасне почуття, коли я побачив, що на нашому рахунку багато нулів. Було приємно побачити, як це виглядає", - заявив Джеймс.
Нагадаємо, що у Миколаєві діяв злочинний call-центр, працівники якого виманювали інформацію про банківські картки і викрадали гроші громадян. Роботу шахрайського call-центру викрила і припинила кіберполіція.