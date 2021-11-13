Троє депутатів напилися під час візиту на військову базу та влаштували скандал через COVID-документи

Самі ж депутати пояснили, що вони випили, як і усі 15 членів парламентської делегації.
У Великій Британії трьох депутатів парламенту звинувачують у тому, що вони напилися під час офіційного візиту на військову базу на Гібралтарі.
Про це повідомляє thesun.co.uk та ВВС.
За даними видання, у скандал потрапили двоє депутатів із Шотландської національної партії та один із Партії лейбористів. Члени парламенту перед польотом на військову базу в Гібралтарі випили в аеропорту. Також, коли депутати прилетіли на військову базу на Гібралтар, вони вчинили скандал, оскільки місцева влада засумнівалась в їхніх COVID-документах.
Британські видання стверджують, що поведінка депутатів розізлила міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса. Таку поведінку він назвав зневагою до військових. Також він звернувся до партій, членами яких підозрювані в пияцтві депутати. Самі ж депутати пояснили, що вони випили небагато.
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