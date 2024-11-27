Троє людей загинуло внаслідок фатальної помилки Google Maps – фото

Троє людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді після того, як GPS в автомобілі підказав їм з'їхати з недобудованого мосту, в результаті чого вони зірвалися з нього і розбилися на смерть.

Про це повідомляє Metro.

Інцидент стався в місті Барейлі в Індії в суботу, коли жителі сусіднього села прийшли на берег річки і побачили затоплений автомобіль, що застряг у кюветі.

Придивившись уважніше, селяни були шоковані, виявивши всередині автомобіля бездиханні тіла трьох людей, і поквапилися повідомити про це до поліції.

Після прибуття на місце події поліцейське розслідування показало, що жертви поверталися додому з весілля і використовували GPS-навігатор, щоб прокласти маршрут додому.

Але, не знаючи про це, Google Maps вказав їм шлях через недобудований міст, і через високу швидкість, з якою їхав автомобіль, вони не змогли вчасно зупинитися. Замість цього чоловіки впали з висоти семи метрів у канаву в руслі річки Рамганга і загинули на місці.

Недобудований міст в Індії

Тіла були перевезені до найближчого моргу за допомогою човнів і відправлені на розтин. Пізніше загиблі були ідентифіковані як Каушал Кумай, Вівек Кумар та Аміт Кумар. Усі троє працювали охоронцями і, як стверджується, намагалися скоротити шлях додому. Поліція поінформувала сім'ї загиблих.

Недобудований міст став відомий на місцевому рівні як смертельна пастка після того, як він був зруйнований під час сильної повені в цьому районі 2022 року. Пошкоджена частина мосту закрита для проїзду, але відсутність належних знаків та використання водіями застарілих цифрових карт перетворили її на місцеву зону підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, після 20 років переховування захоплений один із найбільш розшукуваних терористів. За нього було оголошено винагороду в розмірі 250 000 доларів США.

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