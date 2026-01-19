У нелегальному дитячому садку загинули троє немовлят, ще 53 малюка госпіталізовано

Дитяча кроватка / © iStock

У Єрусалимі в районі Ромема внаслідок масового отруєння в одному приватному дитячому садку (яслах), що працював без ліцензії, загинули троє немовлят, ще понад 50 дітей були доставлені до лікарень.

Про це повідомили екстрені служби та поліція Ізраїлю, а також Деталі та телеканал N12.

За даними правоохоронців, станом на вечір 19 січня кількість загиблих зросла до трьох. Серед жертв — немовлята віком близько чотирьох місяців, хлопчик і дівчинка. Загалом постраждали 53 дитини віком від кількох місяців. Більшість із них госпіталізовані до медичних закладів Єрусалима, зокрема до лікарні «Хадасса». Повідомляється, що 13 дітей перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, їхній стан оцінюється як стабільний.

Поліція затримала власницю цього дитячого садка та трьох працівниць, які доглядали за дітьми. Слідчі встановили, що заклад функціонував без будь-яких дозвільних документів і не перебував під державним наглядом.

За інформацією пожежно-рятувальної служби, дитячий садок був облаштований у двох з’єднаних квартирах одного житлового будинку, де одночасно перебували 55 немовлят. Рятувальники, які першими прибули на місце події, описали побачене як «сцени з нічного жаху».

Згідно з попередніми даними розслідування, діти спали на матрацах у коридорах, у туалетах безпосередньо під унітазами, а також у платяних шафах, де їх вкладали один на одного. Пожежна служба виключила витік побутових хімікатів.

Основною версією трагедії вважається отруєння чадним газом або токсичними випарами, що могли утворитися через роботу саморобного опалювального пристрою в умовах повної відсутності вентиляції та використання кондиціонера на критично високих температурах.

Очевидці також повідомили, що працівниці закладу намагалися перешкодити рятувальникам оглянути всі приміщення, де могли перебувати діти.

Міністерство освіти Ізраїлю підтвердило, що цей дитячий садок працював нелегально і не підлягав жодному контролю з боку держави.

«Беззахисні немовлята заплатили життям за роботу закладу, який функціонував всупереч закону, без дозволів та без контролю», — заявив міністр освіти Йоав Кіш. За його словами, вже ініційовано створення міжвідомчої комісії для виявлення та негайного закриття подібних нелегальних закладів по всій країні.

Поліція продовжує допити затриманих. Слідство вивчає як технічні причини трагедії, зокрема можливу несправність обігрівача, так і грубі порушення санітарних та безпекових норм.

На місці події протягом дня панував хаос — десятки батьків намагалися знайти своїх дітей. Через те, що немовлят доставляли до різних лікарень, парамедики служби МАДА ідентифікували дітей за фотографіями в мобільних телефонах, показуючи їх батькам для впізнання.

За словами мешканців будинку, цей дитячий садок працював у житловому приміщенні протягом багатьох років і залишався поза увагою контролюючих органів до моменту трагедії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у дитячому садку отруїлися понад 200 малюків, там у їжі знайшли небезпечну речовину.