"Троє росіян діяли як одна команда": у Британії назвали ще одного підозрюваного в отруєнні Скрипалів

"Троє росіян діяли як одна команда": у Британії назвали ще одного підозрюваного в отруєнні Скрипалів

Британська поліція вважає, що Сергєєв, як і інші підозрювані, ховається в Росії.

Британські правоохоронці назвали ім'я третього росіянина, який може бути причетним до отруєння колишнього розвідника Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Поліція стверджує, що цю людину звуть Денис Сергєєв, хоча він користувався псевдонімом "Сергій Федотов".

Про це заявили правоохоронці, пише BBC.

Так, зазначається, що Сергєєв має звання генерал-майора і служить в Головному розвідувальному управлінні Генерального Штабу РФ. Він міг керувати діями інших підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

За даними слідства, двоє інших підозрюваних — "Олександр Петров" (Олександр Мишкін - Ред.) і "Руслан Боширов" (Анатолій Чепіга - Ред.) — прилетіли в аеропорт Гатвік 2 березня 2018 року.

Водночас "Сергій Федотов" (Денис Сергєєв - Ред.) нібито прилетів в інший лондонський аеропорт — Хітроу — в той же день о 11 годині ранку. У неділю, 4 березня, Чепіга і Мишкін вирушили в Солсбері. Того ж дня були отруєні Сергій і Юлія Скрипаль.

За інформацією поліції, Сергєєв у Солсбері не їздив, а весь час провів у Лондоні. В останній момент він узяв квиток на літак Лондон — Москва і полетів з Великої Британії 4 березня о 13:45. Двоє інших підозрюваних сіли на рейс о 22:30.

Британська поліція стверджує, що тепер у них є достатньо доказів, аби заявити, що ці троє росіян діяли як одна команда. Мовляв, вони кілька разів зустрічалися в Лондоні під час їхньої короткої поїздки: іноді — на відкритому повітрі, іноді — в приміщеннях. Але поліція не уточнює, де саме.

Британська поліція вважає, що Сергєєв, як і інші підозрювані, ховається в Росії.

Нагадаємо:

5 березня 2018 року стало відомо , що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка потрапили в лікарню після отруєння невідомою речовиною.

, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка потрапили в лікарню після отруєння невідомою речовиною. Пізніше з'ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Велика Британія звинуватила у отруєнні Росію.

"Новачок". Велика Британія звинуватила у отруєнні Росію. Правоохоронні органи країни оприлюднили фото та імена підозрюваних - ними виявились росіяни "Олександр Петров" і "Руслан Боширов".

фото та імена підозрюваних - ними виявились росіяни "Олександр Петров" і "Руслан Боширов". Спільне розслідування The Bellingcat і The Insider підтвердило, що вони - співробітники російських спецслужб Чепіга та Мишкін. У лютому 2019 стало відомим ім'я третього підозрюваного у отруєнні.

Новини світу: третім підозрюваним в отруєнні Скрипалів оголосили Дениса Сергєєва

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