Троє українців заарештовані в Німеччині за шпигунство на користь РФ і підготовку теракту

Поліція Німеччини. / © Associated Press

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У Німеччині заарештовано трьох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та підготовці вибухових атак у межах гібридної кампанії, пов’язаної з російськими спецслужбами.

Про це в середу повідомила федеральна прокуратура ФРН виданню Reuters.

За даними слідства, підозрювані діяли як агенти іноземної держави з метою саботажу. Двоє з них — Владислав Т. та Данило Б. — були затримані у Німеччині на вихідних. Третього — Євгена Б. — заарештували у вівторок у Швейцарії.

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Справу пов’язують із серією вибухів на логістичних складах у Німеччині, Польщі та Великій Британії влітку минулого року. Тоді європейські розвідки попереджали про зростаючу небезпеку гібридних атак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура зазначає, що арештовані були у контакті з особами, пов’язаними з державними установами РФ. За офіційною інформацією, змова включала плани щодо підпалу та поштових відправлень із вибухівкою, зокрема в Україну.

Один із епізодів — надсилання двох тестових посилок із GPS-трекерами з Кельна в березні цього року. Вміст був підготовлений Євгеном Б. та переданий через Данила Б., зазначає прокуратура.

Німецька розвідка також раніше попереджала про небезпеку, яку ці атаки могли становити для авіаперевезень. Зокрема, очільник служби внутрішньої безпеки Томас Хальденванг повідомив, що країна дивом уникнула авіакатастрофи після займання вантажного контейнера.

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У зв’язку з розслідуванням найбільші логістичні компанії, включно з DHL, посилили заходи безпеки на об’єктах у Німеччині, зокрема в Лейпцигу, де сталися підозрілі інциденти.

За попередніми оцінками, діяльність групи тривала щонайменше до кінця березня 2025 року. У рамках справи триває міжнародне слідство.

Нагадаємо, раніше польська прокуратура висунула звинувачення двом громадянам України у справі масштабної пожежі в торговому центрі Marywilska 44 у Варшаві. За даними слідства, за підпалом стояли російські спецслужби.