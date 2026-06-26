ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Скандал через УПА набирає обертів: ще троє польських політиків повертають нагороди від України

У Польщі ще троє політиків завили про повернення державних нагород Україні.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Марек Кухцінський

Марек Кухцінський / © соцмережі

Колишній маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, ексміністр оборони Маріуш Блащак та колишній очільник МЗС Збігнєв Рау відмовляються від українських державних відзнак.

Про це повідомив Марек Кухцінський.

Усі троє діячів раніше отримали українські нагороди за внесок у розвиток відносин між країнами та підтримку України. Своє теперішнє рішення політики назвали колективним протестом.

«З поваги до жертв волиньського злочину та відданість Президенту Республіки Каролю Навроцкі, а також як вираз протидії ескалації конфлікту через українські політичні еліти — повертаємо отримані українські значки», — написав польський політик.

Скриншот з допису. / © скриншот

Скриншот з допису. / © скриншот

Скандал між Україною та Польщею загострюється — останні новини:

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував дипломатичні суперечки між Україною та Польщею. Він назвав ситуацію «страшною помилкою» і попередив, що справжній пік напруження може бути ще попереду.

Раніше ми писали, що Лідер опозиційної партії Польща «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня, який отримав 2022-го.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie