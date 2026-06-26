Скандал через УПА набирає обертів: ще троє польських політиків повертають нагороди від України

Марек Кухцінський / © соцмережі

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Колишній маршалок Сейму Польщі Марек Кухцінський, ексміністр оборони Маріуш Блащак та колишній очільник МЗС Збігнєв Рау відмовляються від українських державних відзнак.

Про це повідомив Марек Кухцінський.

Усі троє діячів раніше отримали українські нагороди за внесок у розвиток відносин між країнами та підтримку України. Своє теперішнє рішення політики назвали колективним протестом.

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«З поваги до жертв волиньського злочину та відданість Президенту Республіки Каролю Навроцкі, а також як вираз протидії ескалації конфлікту через українські політичні еліти — повертаємо отримані українські значки», — написав польський політик.

Скриншот з допису. / © скриншот

Скандал між Україною та Польщею загострюється — останні новини:

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