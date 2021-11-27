Великі замети, закриті дороги та троє загиблих: у Великій Британії лютує сніговий шторм

Шторм триватиме щонайменше до понеділка.

У Великій Британії лютує шторм "Арвен". Через це загинуло троє людей, серед яких директор однієї із місцевих шкіл.

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Про це 27 листопада йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Автомобілі потерпілих розчавили повалені дерева. Швидкість вітру сягає 160 кілометрів за годину, він зносить дахи з будівель та рве електричні дроти. Через це більше двохсот тисяч людей лишилися без світла. Частину доріг закрили, залізниця працює з перебоями – через негоду пасажири одного потягів провели у вагоні 17 годин. Подекуди випало чимало снігу, у заметах застрягли більше сотні вантажівок. Тож британцям не радять сідати за кермо без нагальної потреби. Шторм триватиме щонайменше до понеділка.

Новини світу: у Великій Британії вирує шторм, вітер зносить дахи з будівель та рве електродроти

ВВС повідомляє, що у Північній Ірландії у місті Антрім загинув директор школи, на машину якого впало дерево. Ще один чоловік загинув через падіння на нього дерева в англійському місті Камбрія. Третя жертва - 35-річний чоловік. Він загинув, коли дерево впало на його машину на шосе B977 в Абердінширі.

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