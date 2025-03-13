"Труба — Європі та Україні": Лукашенко зробив "пророчєство" на тлі можливих перемовин РФ та США

Під час зустрічі з Путіним у Кремлі самопроголошений президент Білорусі зробив низку карколомних заяв.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "пророкує" невтішний розвиток подій для Європи та України, якщо Росія і США "домовляться". Він також закликав до припинення вогню.

Лукашенко виступив у Кремлі 13 березня.

"Знову таке, пробачте, "пророчєство"... Якщо Росія домовиться зі США, – "труба" Європі та Україні разом узятим", – сказав Лукашенко.

Він також виступив із закликом: "Нє нада война!", сидячи поруч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Давайте домовлятися... Не треба "війна"! В жодному разі", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін анонсував телефонну розмову з американським главою Дональдом Трампом. Темою нібито має стати перемир'я та його умови.

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