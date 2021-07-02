Trump Organization звинуватили у податкових злочинах: як відреагував Трамп і що загрожує його компанії

Trump Organization звинуватили у податкових злочинах: як відреагував Трамп і що загрожує його компанії

Фіндиректору компанії Трампа закидають ухиляння від сплати податків в розмірі $1,7 млн.

Компанії колишнього президента США Дональда Трампа "Trump Organization" і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу закидають податкові злочині.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що у четвер, 1 липня, 73-річний Вайссельберг здався владі Нью-Йорка. Пізніше йому пред'явили звинувачення в ухиленні від сплати податків на дохід в розмірі 1,7 мільйона доларів.

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Прокуратура заявляє, що 15-річна схема допомогла керівництву "Trump Organization" ухилятися від сплати податків, водноас отримуючи таємно від влади пільги, зокрема на оренду і плату за навчання.

Під час слухання в кримінальному суді Манхеттена прокурор Кері Данн сказав, що йдеться про "широку і зухвалу" схему, яка включає "невраховані платежі".

"Це організували найбільш високопоставлені керівники, які приносили фінансову вигоду собі і компанії, отримуючи негласне підвищення заробітної плати за рахунок платників податків штату та федерального рівня", - висловився він.

Юристи компанії і Вайссельберг заявили, що не причетні до податкового шахрайства і висловили готовність оскаржувати звинувачення в суді.

Тим часом власник компанії і експрезидент Дональд Трамп, особисто якому, до слова, не пред'явили жодних звинувачень, назвав ситуацію "політичним полюванням на відьом з боку радикальних лівих демократів", в якому Нью-Йорк грає головну роль.

"Це не справедливість, це політика", - висловився Трамп, додавши, що слідчі використали Вайссельберга "як пішака в спробі (...) завдати шкоди колишньому президенту".

Прокурор Кері Данн, зі свого боку, відповів, що йдеться "не про політику". "Розслідування було ретельним, (...) і обмежувалося предметами, що перебувають в межах юрисдикції Нью-Йорка", - запевнив він.

Як зауважує видання, якщо компанію визнають винною, то її співпраця з діловими партнерами може суттєво постраждати. Окрім того, Trump Organization загрожують штрафи.

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Тим часом Нью-Йорк оголосив про розірвання контрактів з компанією на утримання ковзанок, каруселі та поля для гольфу ще після заворушень в Капітолії.

Деніел Голдман, який був провідним юристом в Палаті представників США під час першого імпічменту Трампа в 2019 році, вказав, що обвинувальний акт може "спонукати кредиторів вимагати свої кредити, що призведе до банкрутства Trump Organization".

"Під час розслідування також будуть враховуватися особисті та корпоративні податкові декларації Трампа за вісім років, отримані прокуратурою після довгої судової тяганини, що закінчилася в Верховному суді в лютому", - йдеться у матеріалі.

Trump Organization - це сімейна холдингова компанія, яка володіє готелями, гольф-клубами та іншою нерухомістю, і є "наріжним каменем" глобального бренду Трампа.

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У травні Генпрокуратура Нью-Йорка розпочала кримінальне розслідування щодо Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи Трампа.

Зауважимо, що цивільне провадження відкрили у 2019 році. Воно стосувалося тверджень про те, що експрезидент завищив вартість своїх активів для банків під час пошуку позик і занизив їх, аби зменшити податки.

Торік у серпні прокурор Мангеттена Сайрус Венс заявив, що веде кримінальне розслідування фінансових справ Трампа, аби розкрити ймовірні порушення ним законів штату.

Трамп, зі свого боку, стверджував, що справа проти компанії, яку він очолював до 2017 року, завели через політичні мотиви.

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