Труна королеви Єлизавети ІІ прибула до Букінгемського палацу: фото

Тисячі людей зібралися на вулицях Лондона, щоб попрощатися з британською королевою.

Увечері у вівторок, 13 вересня, труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II доставили із Шотландії, де вона померла, до Букінгемського палацу в Лондоні.

Про це повідомляє Sky News.

Величезні натовпи вишикувалися на вулицях британської столиці, щоб спостерігати, як труна королеви завершує свою подорож з Единбурга до Букінгемського палацу.

Літак, якою її доставили, приземлився на авіабазі ВВС Британії на північному заході Лондона. Зустрічала його прем'єр-міністр Ліз Трасс.

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Після приземлення літака труну помістили в катафалк, поверх труни було накинуто Королівський штандарт.

Під час руху траурного кортежу вулицями Лондона деякі люди, які стояли обабіч, кидали квіти в чорний катафалк на знак поваги до королеви, труна якої була освітлена всередині. Катафалк був спроєктований таким чином, щоб люди могли бачити труну королеви, коли машина пересувалася Лондоном.

Три поліцейські мотоцикли щільно йшли попереду кортежу, блимаючи синіми фарами.

У палаці на прибуття катафалка чекали діти та онуки королеви.

Труна королеви протягом ночі перебуватиме в палаці. У середу її буде перенесено до Вестмінстер-голу. До ранку понеділка, 19 вересня, сотні тисяч людей зможуть побачити труну королеви та віддати їй шану.

Нагадаємо, раніше Букінгемський палац підтвердив, що державний похорон королеви Єлизавети II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня, об 11:00 за східним часом.

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