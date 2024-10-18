Трунар позував з голими трупами і пропонував чоловіку наркотики, щоб той зайнявся сексом із тілом

Він визнав себе винним у створенні зображень оголених тіл, що зберігалися в його морзі.

У Великій Британії трунар-збоченець позував поруч з тілами оголених трупів і пропонував іншому чоловікові наркотики, щоб той зайнявся сексом з мертвим тілом.

Про це повідомляє Daily Star.

Найджел Робінсон-Райт з Блекпула був ув'язнений на 17 років у травні 2022 року після того, як визнав себе винним у низці огидних сексуальних злочинів, скоєних на його робочому місці в Престоні, графство Лансі.

Розслідування щодо кращого захисту гідності померлих показало, що він поширював екстремальні порнографічні зображення, зокрема із зображеннями закатованих дітей і мертвих тіл.

Розслідування, розпочате після знущань вбивці-некрофіла Девіда Фуллера в морзі, стосувалося огидних злочинів Робінсона-Райта.

Голова розслідування сер Джонатан Майкл сказав, що люди "шоковані" тим, що ритуальні послуги не контролюються, і що будь-хто може призначити себе директором похоронного бюро.

Найджел Робінсон-Райт / Фото: MEN MEDIA

Проміжний звіт за результатами розслідування, опублікований цього тижня, згадує його злочини в розділі, присвяченому нещодавнім звинуваченням і обвинувальним вирокам, пов'язаним з похоронними бюро.

У ньому йдеться: "Найджел Робінсон-Райт позував для фотографій поруч з відкритими трунами і оголеними небіжчиками і запропонував чоловікові забезпечити його кристалічним метамфетаміном для полегшення сексуальної активності в каплиці відпочинку в похоронному бюро. Вони також ділилися сексуальними фантазіями про померлих людей у похоронному бюро".

Суддя Грем Ноулз, королівський адвокат, сказав Робінсон-Райту, що він вчинив "огидні" дії, які вимагали від нього "відкинути власну людяність".

Найджел Робінсон-Райт / Фото: Lancashire Post / SWNS

Сер Джонатан Майкл, голова слідства, сказав: "Нам потрібен нормативний режим, який не допускатиме жодних форм зловживань або будь-яких дій, що ставлять під загрозу безпеку і гідність померлих. Директори похоронних бюро, з якими я зустрічався під час проведення цього розслідування, були турботливими і професійними. Однак, на жаль, є й винятки. Річ у тім, що будь-хто може себе позиціонувати як директор похоронного бюро. Він може робити це з дому і тримати тіла померлих у своєму гаражі, і ніхто не зможе його зупинити. Це не може бути правильно".

Нагадаємо, "мертвий" донор серця ожив на операційному столі. Декілька членів команди звільнилися зі своїх посад після того, як хірургів просили не зупинятися.

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