Труп сильно обгорів: подробиці загибелі доньки головного ідеолога "руского міра" Дугіна

Дівчина під час вибуху перебувала в машині і загинула на місці.

Донька ідеолога російського пропагандизму Дар'я Дугіна загинула внаслідок вибуху автомобіля у Московській області.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на очевидців.

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Автомобіль Land Cruiser Prado вибухнув на Можайському шосе о 21:30. Позашляховик відразу втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, загорівся. До приїзду пожежників, викликаних очевидцями, автівка згоріла.

В авто знайшли труп, що сильно обгорів, особистість якого поки не встановлена. Проте знайомі Дугіна вже висловили йому співчуття у зв'язку із загибеллю доньки. Крім того, філософ приїхав на місце трагедії і був шокований від побаченого.

Дугін на місці вибуху

Відомо, що у авто мав бути сам Дугін. Він разом із донькою перебували на пропагандистському фестивалі, який відбувається за підтримки влади.

Від початку 2000-х років Дугін підтримував ідеї євразійства, "русского мира" і крайнього російського етнічного націоналізму, пропонуючи їх як ідеологічну платформу російської влади, якій він дорікав у відсутності будь-якої ідеології. Прихильник введення військ до України та окупації всієї її території, крім західних областей.

Довідка

29-річна Дар'я Дугіна (псевдо - Платонова) поширювала "філософські" ідеї батька й була його головною помічницею.

Робила огляди для пропагандистського російського медіа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, телеканалу "Царград" православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших схожих ресурсів. Вела свій авторський телеграм-канал.

Називала війну з Україною "найкращим", що тільки може бути. Поширювала фейки про захисників України. Перебувала під міжнародними санкціями. Вважала сучасний Захід "фашистським" і "тоталітарним".

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