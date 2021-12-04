Труп три дні розкладався в каюті: до Туреччини прибуло судно з мертвим українським моряком

Члени команди перебувають у стресовому стані.
До Туреччини прибуло судно THOR (IMO 9291418), на борту якого три доби тримали тіло померлого українського моряка.
Про це повідомив морський юрист Микола Гольбін у Facebook.
За його словами, про інцидент йому повідомили громадяни України-члени екіпажу балкера THOR (IMO 9291418, прапор Маршаллові Острови).
Гольбін повідомляє, що моряк помер на судні, коли воно було ще в Одесі, але судновласник не зняв тіло з борту в Україні, а зробив це у турецькому Стамбулі.
Причина смерті моряка поки що невідома. Але станом на 3 грудня труп, який розкладався, все ще був у каюті.
"Третю добу тіло українського моряка тримають у каюті у сидячому положенні. Наш моряк помер на борту судна, коли воно було в Україні, але судновласник вирішив не знімати його з борту, а відправити судно до Стамбула. Станом на п'ятницю – тіло на борту", – написав він.
Крім того, судновласник мовляв доручив капітану залишити тіло в каюті, а не помістити його до холодильного обладнання.
Гольбін у коментарі УНІАН пояснив, що для оформлення відповідних документів (списання мертвого моряка) необхідний певний час. Члени команди через трагедію перебувають в стресовому стані.
"Люди обурені, деякі пригнічені... крім морально-етичного питання, є питання епідбезпеки. Адже причини смерті людини поки невідомі. Тіло не помістили в холодильне обладнання, воно у звичайній каюті. На судні жахливий запах", – сказав юрист.
За його словами, померлого моряка належить перевезти до України літаком. Але, коли це станеться, невідомо.
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