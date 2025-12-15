"Трупи НАТО та ЄС": під час виступу Зеленського стався конфуз із перекладом

Зеленський здивувався курйозу під час виступу на конференції щодо миру в Україні / © Associated Press

Реклама

Під час конференції у Німеччині, а саме виступу Володимира Зеленського, стався курйозний випадок за участю перекладачки: слово troops (війська) вона переклала як «трупи», що змусило президента України зупинити промову та виправити переклад.

Про це стало відомо під час бізнес-форуму в Німеччині.

Під час виступу Зеленського було сказано: «Трупи НАТО та ЄС будуть забезпечувати перемирʼя», на що як президент, так і присутні в залі звернули увагу і сприйняли це як курйозну мовну помилку.

Реклама

Президент Зеленський помітив неточність і продовжив конференцію, не загострюючи увагу на інциденті.

«Трішечки, напевно, були помилки з перекладом… Україномовні люди зрозуміли, про що я», — зауважив Зеленський з посмішкою.

Дата публікації 18:15, 15.12.25 Кількість переглядів 16 ТСН 17:00 новини 15 грудня. Українець загинув під час стр*лянини в Австралії. Терміново з Берліну

Нагадаємо, 15 грудня в Німеччині триває переговорний процес щодо миру в Україні. Вже йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський окреслив позицію Києва щодо територіальних питань. За його словами, вона є абсолютно чіткою і була повністю зрозуміла американським партнерам. Водночас, він визнав наявність кардинальних розбіжностей з Москвою щодо цих питань.