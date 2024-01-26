Трусився в конвульсіях: у США в'язня вперше стратили за допомогою чистого азоту

Чоловіка, якому понад 30 років тому заплатили 1000 доларів за вбивство жінки з Алабами, було страчено за допомогою чистого азоту.

Про це пише AP.

Страта відбулася 25 січня у в'язниці Алабами. В’язень вдихав газ через маску, щоб спричинити кисневе голодування. 58-річний Кеннет Юджин Сміт спочатку трусився в конвульсіях, а потім о 20:25 його оголосили мертвим.

Це був перший випадок застосування нового методу страти в США від 1982 року, коли було введено смертельну ін'єкцію, яка згодом стала найпоширенішим методом.

Страта зайняла близько 22 хвилин від моменту відкривання та закривання штор у оглядовій залі. Сміт, схоже, залишався притомним декілька хвилин. Принаймні дві хвилини він, здавалося, трясся і корчився на каталці, іноді смикаючи за обмежувачі. За цим було декілька хвилин важкого дихання, поки дихання не перестало бути відчутним.

"Сьогодні ввечері Алабама змушує людство зробити крок назад", - сказав Сміт в останній заяві. "Я йду з любов'ю, миром та світлом". Він подав руками знак "я люблю тебе" членам сім'ї, які були свідками. "Дякую, що підтримали мене. Люблю, люблю вас усіх", — сказав Сміт.

Кеннет Юджин Сміт / Фото: Alabama Department of Corrections

Губернаторка Алабами Кей Айві заявила, що кара — це правосуддя за вбивство за наймом 45-річної Елізабет Сеннетт 1988 року.

"Після більш ніж 30 років спроб обдурити систему, пан Сміт відповів за свої жахливі злочини", — йдеться в заяві Айві. "Я молюся, щоб сім'я Елізабет Сеннетт, яка пережила цю величезну втрату, могла знайти спокій після всіх цих років".

Майк Сеннетт, син жертви, заявив, що Сміт "перебував ув'язнений майже вдвічі довше, ніж він знав свою маму".

"Ніщо з того, що трапилося тут сьогодні, не поверне маму. Це якийсь гірко-солодкий день. Ми не збираємося стрибати, улюлюкати, кричати і таке інше", — сказав він. "Я закінчу тим, що сьогодні ввечері Елізабет Дорлін Сеннетт досягла справедливості".

Раніше штат намагався стратити Сміта 2022 року, але смертельну ін'єкцію скасували в останню хвилину, оскільки влада не змогла підключити крапельницю.

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Страта відбулася після судового позову, що розпочався в останню хвилину, в якій його адвокати стверджували, що держава зробила його піддослідним для експериментального методу страти, який міг порушити конституційну заборону на жорстокі та незвичайні покарання. Федеральні суди відхилили пропозицію Сміта заблокувати її, причому останнє рішення було винесено 25 січня увечері Верховним судом США.

Суддя Соня Сотомайор, яка разом із двома іншими ліберальними суддями висловила незгоду, написала: "Не зумівши вбити Сміта з першої спроби, Алабама обрала його як свою "піддослідну свинку", щоб перевірити метод страти, який ніколи раніше не застосовувався. Світ спостерігає".

Більшість суддів не зробили жодних заяв.

Влада штату передбачала, що газоподібний азот спричинить непритомність протягом декількох секунд і смерть протягом декількох хвилин. Генеральний прокурор штату Стів Маршалл заявив пізно ввечері в четвер, що газоподібний азот "є ефективним і гуманним методом страти".

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Відповідаючи на запитання про трясіння та конвульсії Сміта на каталці, комісар виправних установ Алабами Джон Гем відповів, що це були мимовільні рухи.

"Все це було очікувано і полягало в побічних ефектах, які ми спостерігали або досліджували при гіпоксії азоту", - сказав Гем. "Нічого не було незвичайного в порівнянні з тим, чого ми очікували".

Духовний наставник Сміта, преподобний Джефф Гуд, заявив, що страта не відповідає передбаченню генерального прокурора штату, що міститься в судових матеріалах, про те, що Сміт знепритомніє за секунди, а потім помре за декілька хвилин.

"Ми не бачили, щоб хтось знепритомнів за 30 секунд. Те, що ми бачили, було хвилинами того, як хтось боровся за своє життя", — сказав Гуд, який був на страті.

Деякі лікарі та організації висловили тривогу щодо цього методу, а адвокати Сміта звернулися до Верховного суду з проханням призупинити страту для розгляду тверджень про те, що він порушує конституційну заборону на жорстокі та незвичайні покарання та заслуговує на більш ретельну юридичну перевірку, перш ніж її застосують на людині.

"Існує мало досліджень щодо смерті від гіпоксії азоту. Коли штат розглядає можливість використання нової форми страти, яка ніколи ніде не застосовувалася, громадськість зацікавлена в тому, щоб штат адекватно досліджував цей метод і встановив процедури, які б дозволили мінімізувати біль та страждання засудженого", — написали адвокати Сміта.

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У своїй незгоді Сотомайор заявила, що Алабама огорнула протокол страти таємницею, випустивши лише відредаговану версію. Вона також сказала, що Смітові мало бути дозволено отримати докази протоколу та продовжити судовий розгляд.

"Ця інформація важлива не лише для Сміта, який має додаткову причину боятися каталки, але і для всіх, кого держава намагається стратити після нього, використовуючи цей новий метод", - написала Сотомайор. "Двічі суд проігнорував попередження Сміта про те, що Алабама зазнає його неконституційного ризику болю. Я щиро сподіваюся, що вдруге він не матиме рацію".

За словами представника в'язниці, у свою останню годину Сміт зустрівся з членами сім'ї та своїм духовним наставником.

Сміт востаннє з'їв стейк на кісточці, оладки, тости та яйця, намазані соусом для стейку, повідомив Гуд перед стратою.

"Він жахається від можливих тортур. Але він також спокійний. Одна з речей, які він мені сказав, - це те, що він нарешті виходить на волю", - сказав Гуд.

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Протокол страти приписував прив'язати Сміта до каталки в камері страти - тієї самої, де він був пристебнутий протягом декількох годин під час спроби смертельної ін'єкції - і надіти йому на обличчя "респіратор з повною лицьовою маскою та подачею повітря". Після того, як у нього з'явилася можливість зробити останню заяву, наглядач із іншої кімнати мав активувати газоподібний азот. Згідно з протоколом штату, його вводитимуть через маску протягом щонайменше 15 хвилин або "п'яти хвилин після рівної лінії на ЕКГ, залежно від того, що довше".

Гем, комісар із виправних установ, згодом підтвердив, що газ йшов близько 15 хвилин.

Спільнота Сант-Еджідіо, католицька благодійна організація, пов'язана з Ватиканом і базується в Римі, закликала Алабаму не доводити до кінця страту, заявивши, що цей метод є "варварським" і "нецивілізованим" і принесе штату "незгладиму ганьбу". А експерти, призначені Радою ООН з прав людини, попередили, що на їхню думку, метод страти може порушити заборону тортур.

Деякі штати шукають нові способи покарання людей, оскільки стало важко знайти наркотики, які використовуються для смертельних ін'єкцій. Три штати — Алабама, Міссісіпі та Оклахома — дозволили використовувати гіпоксію азоту як метод страти, але жоден штат досі не намагався використати цей неперевірений метод.

Адвокати Сміта висловили стурбованість тим, що він може задихнутися від власного блювання через поток азоту. Штат в останню хвилину вніс процедурні зміни, тому йому не дозволили їсти за вісім годин до цього.

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Елізабет Сеннетт була знайдена мертвою у своєму будинку 18 березня 1988 року з вісьмома ножовими ранами в грудях і по одному на кожній стороні шиї. Сміт був одним із двох чоловіків, засуджених за це вбивство. Інший, Джон Форрест Паркер, був страчений 2010 року.

Прокурори заявили, що кожному з них заплатили по 1000 доларів за вбивство Сеннетт від імені її чоловіка-пастора, який був по вуха у боргах і хотів отримати компенсацію зі страхування. Згідно із судовими документами, чоловік, Чарльз Сеннетт-старший, наклав на себе руки, коли слідство зосередило увагу на ньому як на підозрюваному.

Вирок Сміта, винесений 1989 року, було скасовано, але 1996 року його знову засудили. Присяжні рекомендували засудити його до довічного ув'язнення, але суддя скасував це рішення і засудив його до страти. Алабама більше не дозволяє судді скасовувати рішення присяжних щодо страти.

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