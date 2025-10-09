- Дата публікації
-
- Світ
Три дні – і на свободі: Зеленський про "спецоперацію" Франції проти танкера РФ
Зеленський попередив, що російські танкери можуть використовуватися для запуску дронів
Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати роботу щодо санкцій проти російського флоту танкерів.
Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.
«І це стосується не тільки доходів від нафти. Я спеціально вам приніс показати один приклад. Наприклад, ця спецоперація, там де французи „хлопнули“ танкер з російського тіньового флоту. Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер BORACAY. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звичайна практика РФ», — зазначив Зеленський.
Він зі здивування повідомив, що цей танкер французи через три дні відпустили.
«Тіньовий флот — ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом», — сказав президент.
За даними України, відповідних танкерів у Росії — більше 500.
«Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери в тому числі серед майданчиків для запуску росіянами дронів», — попередив Зеленський.
Раніше повідомлялося, що ЄС планує значно розширити санкційний список «тіньового флоту» Росії.