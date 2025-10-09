Три дні – і на свободі: Зеленський про "спецоперацію" Франції проти танкера РФ

Зеленський закликав зупинити російський тіньовий флот / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський закликав Європу продовжувати роботу щодо санкцій проти російського флоту танкерів.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

«І це стосується не тільки доходів від нафти. Я спеціально вам приніс показати один приклад. Наприклад, ця спецоперація, там де французи „хлопнули“ танкер з російського тіньового флоту. Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер BORACAY. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю. Я думаю, що це звичайна практика РФ», — зазначив Зеленський.

Він зі здивування повідомив, що цей танкер французи через три дні відпустили.

«Тіньовий флот — ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом», — сказав президент.

За даними України, відповідних танкерів у Росії — більше 500.

«Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами. А також і на безпеку в Європі. Бо саме такі танкери в тому числі серед майданчиків для запуску росіянами дронів», — попередив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує значно розширити санкційний список «тіньового флоту» Росії.