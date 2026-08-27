Директор ЦРУ Джон Реткліфф / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого таємного візиту до Москви передав очільнику Росії Володимиру Путіну жорстке попередження. Він закликав Кремль відмовитися від атак на союзників по НАТО та зменшити підтримку Ірану.

Про це повідомили два джерела для Politico, знайомі з цим питанням.

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За інформацією співрозмовників, директор ЦРУ використав свій візит у РФ, щоб застерегти Кремль від ударів по країнах Балтії (Естонії, Латвії та Литві). За їхніми словами, Росія може вдатися до атак на союзників НАТО у відповідь на глухий кут вторгнення Москви до України.

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За словами однієї з цих двох осіб та британського чиновника, керівник розвідки США також використав неоголошену поїздку до столиці Росії, щоб чинити тиск на Росію з метою скорочення військової та економічної підтримки Ірану.

Візит голови ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, сенатор-демократ США Річард Блюменталь припустив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час свого неоголошеного візиту до Москви попередив Путіна про наслідки у разі ескалації війни.

Президент США Дональд Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. Очільник Білого дому заявив, що поїздка не має надзвичайного характеру.

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