Світ
657
2 хв

Три російські літаки не змогли завдати удару по Україні: експерт пояснив, що відбувається

Літаки Ту-160 у державі-агресорці більше не можуть випускати і користуються бортами, які були виготовлені ще за часів Радянського Союзу.

Богдан Скаврон
Російський бомбардувальник Ту-160

Російський бомбардувальник Ту-160 / © Вести

У трьох російських бомбардувальників Ту-160, які напередодні виходили на бойову позицію для удару по Україні, виникли проблеми під час запуску ракет.

Як пояснив військовий експерт Роман Світан в ефірі Radio NV, це свідчить про катастрофічну ситуацію в російській стратегічній авіації.

За його словами, літаки Ту-160 у державі-агресорці більше не можуть випускати і користуються бортами, які були виготовлені ще в часи Радянського Союзу.

Експерт зазначив, що «модернізація» цих літаків відбувається за рахунок заміни в них зношених деталей, які знімають з літаків, призначених на розбирання.

«Вузли й агрегати у них забирають і ставлять начебто на новий літак. Але вони несуть у собі певні ураження, зовнішні щонайменше. Їх повністю налаштувати неможливо. Природно, все це врешті-решт виливається в те, що вже зібрана машина, яка виконує бойове завдання, його не виконає з різних причин», — пояснив Світан.

Військовий експерт наголосив, що така ситуація, зрештою, призведе до того, що Росія залишиться без старих радянських бортів.

«Лише справа часу, коли у росіян не залишиться стратегічної авіації, вони її втратять. Нові вони не відбудують, тому що санкційний тиск і внутрішнє виробництво не дають їм такої можливості», — вважає Роман Світан.

Нагадаємо, після операції «Павутина», внаслідок якої було уражено десятки літаків стратегічної авіації РФ, Росія почала розвивати виробничі потужності авіаційного заводу в Казані. Там можуть будувати стратегічні бомбардувальники Ту-95мс та Ту-160, а також літаки дальньої авіації Ту-22М3. Однак будівництво відстає від графіка через санкції, а також відсутність кваліфікованої робочої сили.

657
